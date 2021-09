Hårdtkæmpende Brøndby nedlagt af Lyon på udebane

Sejren til det franske hold kom i hus efter to mål af Karl Toko Ekambi og et enkelt af Houssem Aouar.

Brøndby kæmpede hårdt for at få point med fra Lyon, men måtte se sig slået 0-3 af et bedre mandskab, da de to hold mødtes i anden runde af Europa League-gruppespillet torsdag aften.

Nederlaget efterlader danskerne med et enkelt point efter to gruppekampe. Det er nok til en tredjeplads. Lyon har maksimum point og indtager derfor førstepladsen.

Brøndby virkede indledningsvist en smule nervøs i opgøret, hvor hjemmeholdet hurtigt pressede danskerne tilbage på egen banehalvdel.

Derfor var det i store dele af kampen svært at få øje på den helt nye spillestil, som cheftræner Niels Frederiksen havde varslet forud for torsdagens opgør.

Lyons tekniske trekløver bestående af den tidligere Liverpool-spiller Xherdan Shaqiri, Lucas Paqueta og Houssem Aouar holdt Brøndby-spillerne på afstand med hurtige kombinationer.

Paqueta sendte efter 27 minutter en flad afslutning fra kanten af feltet på stolpen, men efter af være blevet ramt i ryggen af returen, kunne Brøndby-målmand Mads Hermansen samle bolden op.

Minuttet senere stod den danske målmand det rigtige sted igen efter et hjørnespark, hvorfor Brøndby skulle prise sig lykkelige over ikke at være kommet bagud ved pausen.

Lyon fortsatte i anden halvleg med at sidde tungt på spillet, mens Brøndby sporadisk fik muligheden på en kontra.

Efter en længere periode med flere halve chancer tog Lyon føringen efter 64 minutter. Angriberen Karl Toko Ekambi kunne sætte pandebrasken på bolden efter en hovedstødskombination med Paqueta tæt inde under mål.

Få minutter senere udbyggede samme Ekambi føringen, da han i en kontra stod det rigtige sted foran Brøndby-målet. Et fladt indlæg fra højre side strøg hele vejen gennem forsvaret, hvorefter Lyon-angriberen med en hård inderside kunne passere Hermansen.

2-0-målet så ud til at punktere håbet om at komme fra Frankrig med point i behold.

Det udnyttede Lyon til at udbygge føringen endnu en gang med fem minutter tilbage. Efter en soloaktion i højre side kunne Ekambi lægge bolden ind i panden på Aouar, der fik presset bolden ind over stregen med et hårdt hovedstød.

I gruppens anden kamp tog Sparta Prag hjemme imod Glasgow Rangers. Den kamp vandt hjemmeholdet med 1-0, hvilket bringer dem op på andenpladsen i gruppen efter to kampe.

Sparta Prag har fire point, mens Rangers har nul.