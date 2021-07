Hård tourstart har gavnet Kraghs jagt på etapesejr

Flere gange har danskeren været i udbrud, men han har endnu ikke været tæt på at kopiere succesen fra 2020.

Danmarks helt store Tour de France-triumfator sidste år med to etapesejre, Søren Kragh Andersen, har indtil videre uden held jagtet en sejr i årets Tour.

Sidste år kom sejrene først på 14. og 19. etape efter flere forsøg, og der er fortsat grund til at tro på DSM-rytteren fra fynske Strib, hvis man skal tro ham selv.

- Det var lidt det samme, jeg prøvede sidste år med at angribe løbet og komme i udbrud og prøve at finde benene, siger Søren Kragh på løbets første hviledag.

- Jeg har gjort det samme i år og har måske endda været lidt bedre kørende, end jeg var sidste år på samme tid. Så det går den rigtige vej, og jeg synes, formen er god.

Tirsdag ligner en oplagt sprinteretape, og onsdag skal rytterne over mytiske Mont Ventoux hele to gange. Men derefter tror Kragh på, at han atter kan indlede sin jagt på en sejr.

- På papiret ser etaperne sidst i anden uge ud til at kunne være nogle gode muligheder for mig, vurderer den 26-årige dansker.

- Det har været et hårdt Tour de France, og en del sprintere er også ude af løbet efter i går (søndag, red.), så jeg håber, der kommer en del muligheder nu for udbruddene, som kan få lov til at køre om etapesejren.

Så selv om det ikke er blevet til sejr på løbets ni første etaper, så har det på ingen måde været spildt arbejde for Søren Kragh.

- Jeg synes, jeg har fået det ud af de første ni dage, som jeg kunne få, mener han.