Hård konkurrence tillader stor rotation

Det er svært at forudsige, hvem Kasper Hjulmand vælger at sende på banen fra start i lørdagens VM-kvalifikationskamp ude mod Færøerne, men det bliver ikke de samme 11, som startede inde mod Skotland i onsdags.

Det har landstræneren allerede slået fast. Spørgsmålet er, om han gentager kunststykket fra marts mod Moldova, hvor han skiftede samtlige markspillere ud i startopstillingen til den midterste og på papiret nemmeste kamp i landsholdsterminen. Landstræneren ville ikke afvise en gentagelse.

- Jeg ved ikke, om jeg skifter ti, men der kommer uden tvivl til at være stor rotation, for det er et strengt, strengt program at skulle igennem på det her tidspunkt af sæsonen med tre kampe på en uge, for vi skal jo ikke levere skadede spillere hjem til klubberne, siger han.

Selv om der på grund af en række afbud er mange grønne landsholdsspillere i den aktuelle trup, har landstræneren fuld tiltro til dem. Blandt andet fordi han har varskoet sine spillere om, at de skal gribe chancen omgående, når de får den.

Det gjorde reserveholdet i ovennævnte kamp mod Moldova med en 8-0-sejr, Danmarks største sejr siden en OL-kvalifikationskamp mod Rumænien i 1987.

- Det bedste middel for at opnå gode præstationer er konkurrence. Når spillerne kommer ind i lejren, ved de, at de skal spille godt, for der er stor konkurrence om pladserne. Alle fyrer den af, når de får chancen, siger Hjulmand.

Jesper Lindstrøm er en af dem, der håber, at han får chancen. Han er med på et afbud og ved, at en god præstation er genvejen til at blive udtaget igen i oktober.

- Selvfølgelig er det et godt tidspunkt at komme ind på landsholdet, når der er tre kampe på en uge, for så er det sjældent de samme 11, som spiller 90 minutter i alle tre kampe.

- Det er rart at vide, at Hjulmand giver de unge chancen og stoler på dem, og det er fedt, at det er blevet sådan, siger 21-årige Lindstrøm.

Når Hjulmand tillader sig at skifte 5-10 spillere i startopstillingen, handler det også om kvaliteten hos modstanderen.

Færøerne ligger nummer 114 på verdensranglisten, og uden store anstrengelser vandt Danmark 4-0 over færingerne i Herning i oktober sidste år. Israel vandt med de samme cifre i Thorshavn i onsdags.

Landstræneren påpeger dog, at hovmod står for fald, hvis spillere og fans bare forventer dansk legestue.

- Man kan ikke tage til Færøerne for at spille på kunstgræs og forvente, at vi bare skal vinde over dem.

- Jeg taler ikke om Færøerne som et frygtindgydende hold, men det er et hold, jeg har respekt for. Fodbold er ikke nemt i dag, og vi har set flere opsigtsvækkende resultater i VM-kvalifikationen.

- Vi ved, at hvis ikke spiller hurtigt nok og med stor koncentration, så kan det blive en rigtig bøvlet kamp, siger han.

Danmark har vundet alle fire landskampe mellem de to nationer, og midtbanespiller Hallur Hansson tvivler på, at færingerne kan ændre den statistik.

- Som færing bliver man nødt til at være lidt mærkelig og naiv og tro på en sejr. Men vi kan nok også acceptere en uafgjort, siger den tidligere AC Horsens-anfører muntert.

- Danmark har et verdensklassehold med spillere i verdensklasse. Det bliver David mod Goliat, tilføjer han.

Der hersker fodboldfeber i Thorshavn, og alle billetter på Tórsvøllur er for en sjælden gangs skyld revet væk, og der kunne være solgt mange flere, lyder det fra landets fodboldforbund.

- Der er en særlig forbindelse mellem landene, og det bliver en kamp i en rigtig fed kulisse, siger Færøernes landstræner, svenskeren Håkan Ericson.

Opgøret begynder lørdag klokken 20.45.