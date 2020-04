Håndboldstjerner kritiserer Final 4-beslutning

- Sportsligt er der jo ikke nogen, der kommer til at vinde på det, så det eneste, jeg kan se, der berettiger det, er ud fra et finansielt synspunkt - at Final 4 skal kunne generere så mange penge, at det er nødvendigt at afholde det, siger Lasse Svan ifølge TV2 Sport.

Det Europæiske Håndbold forbund (EHF) meddelte torsdag, at man endnu en gang udskyder Final 4-stævnet, så det nu skal afvikles 28. og 29. december i Köln.

Finalestævnet var oprindeligt planlagt til 30. og 31. maj, men på grund af coronapandemien udskød EHF i første omgang stævnet til 22. og 23. august.

- Jo længere, det bliver skubbet, jo tættere kommer det på et nyt Final 4. Så skal du til at spille Final 4 to gange på et halvt år. Det er meget mærkeligt, siger Lasse Svan.

De nye datoer ligger altså lang tid efter, at den nye håndboldsæson efter planen er begyndt, og derfor kan man ende med, at der spilles i to forskellige Champions League-turneringer på samme tid.

Samtidig er der problemet med spillere, der skifter klub. Det er tilfældet for norske Sander Sagosen. Han skifter fra Paris Saint-Germain til THW Kiel og kan altså optræde for to forskellige klubber, inden Champions League er spillet færdig.

Sagosen så hellere, at han man helt aflyser denne sæsons Final 4.

- I mit hoved havde det været det bedste. Det er en lortesituation, men det bliver ikke bedre at flytte den lortesituation videre og videre.

- Nu har vi en lortesituation i to år i stedet for måske seks måneder. Jeg ville allerhelst have spillet nu, men det kan ikke lade sig gøre. Og så må man bare slå en streg over nogle ting, siger Sagosen ifølge TV2 Sport.

24. april vil EHF beslutte, hvordan ottendedels- og kvartfinalerne i den nuværende Champions League skal afvikles.