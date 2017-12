Håndboldstjerne: Tvivlede på om jeg kunne gribe bolden

Fra at være en bærende landsholdsprofil skal Kristina Kristiansen til VM være glad, hvis hun får lov til at komme på banen.

- Jeg har en god tro på mig selv. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg ikke kan finde ud af at spille håndbold. Hvis jeg kommer på banen, så skal jeg spille, som jeg plejer og give den fuld gas, siger Kristina Kristiansen.

For et år siden fik playmakeren fra Nykøbing Falster blot 11 minutter på banen under EM i Sverige, hvor Danmark nåede semifinalerne.

- Jeg har lært meget af det sidste mesterskab. Nu ved jeg, hvad jeg går ind til. Det er rart at vide. Så bliver jeg positivt overrasket, hvis det bliver til mere spilletid.

- Jeg er god til at holde mig selv oppe og ved, hvad jeg skal gøre. Jeg går ind til VM med smil på læben, siger hun.

Siden EM i 2016 har Kristiansen vundet en DM-titel med Nykøbing Falster og ført sig frem i Champions League med klubholdet.

Spørgsmål: Var det en skuffelse ikke at få mere spilletid til EM?

- Ja, for man vil gerne være på banen og vise, hvad man kan. Men når andre gør det godt, så er det dem, man skal bruge og satse på.

- Så måtte jeg holde mig selv oppe, og det gjorde jeg. I de 11 minutter og 22 sekunder jeg fik på banen, synes jeg, at jeg viste, at jeg godt kan spille håndbold.

- Jeg blev da lidt i tvivl, når jeg havde siddet på bænken en måneds tid. Så tænker man, om man stadigvæk kan gribe en bold.

Spørgsmål: Var du overrasket over at blive udtaget til VM?

- Ja, både og. Jeg har gjort det rigtig godt på mit klubhold, hvor jeg har været farlig, dækket op og løbet kontra. Men selvfølgelig var jeg overrasket på grund af den situation, der har været.

- Jeg er rigtig glad. Det er dejligt at være afsted i december. Det har jeg været i mange år. Jeg nyder det og elsker at spille på håndboldlandsholdet. Det er her, jeg vil være.

Spørgsmål: Hvad har du talt med landstræneren om frem mod VM?

- At jeg skal gå ind og spille det håndbold, han har udtaget mig på - over det seneste halve år.

- Der kan ske så meget til et mesterskab. Der kan komme skader, eller der kan være en modstander, der dækker anderledes op. Jeg er klar, når det sker.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen vil ikke love playmakeren spilletid.

- Udgangspunktet er det samme som sidste år. Så lige nu er det Stine Jørgensen og Lotte Grigel, der står forrest i køen, siger han.

- Vi kan sagtens risikere, at hun kommer til at sidde lidt, men jeg håber det ikke. Jeg vil gerne bruge hele truppen, for et VM er mere komprimeret end et EM, og der er færre hviledage.

- Men jeg skal først se et behov, før jeg bruger hende, siger landstræneren.

Danmark åbner VM lørdag aften mod Montenegro. Senere venter gruppekampe mod Japan, Tunesien, Brasilien og Rusland.