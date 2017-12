Håndboldsporten kan ikke tiltrække kvindelige toptrænere

Ved VM i Tyskland, der spilles i øjeblikket, er det kun danske Helle Thomsen, der står i spidsen for Holland, som repræsenterer kvinderne i trænerrollen.

Hun har et bud på, hvorfor hun er den eneste kvinde, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Man ser ofte, at det er kvinder, der træner de yngre hold, men når tingene bliver lidt vanskeligere, presset øges og spillerne begynder at stille spørgsmål, så oplever jeg, at mange kvinder stopper, siger hun.

- Mænd er bedre til at håndtere svære situationer og sige, at det er dem, der bestemmer. Det gælder ikke kun i sport, men for alle typer af job.

I kvindefodbold er der flere kvindelige trænere. Under sommerens EM i fodbold for kvinder var 6 af 16 cheftrænere kvinder. Det svarer til godt 37 procent.

Under VM i Tyskland er procentdelen af kvindelige trænere på under 5.

Marit Breivik var træner for de norske håndboldkvinder fra 1994 til 2009, og vandt guldmedaljer både ved OL, VM og EM. Dengang troede flere, at Breivik ville blive den første af mange kvindelige trænere, men sådan gik det ikke.

- Vi har åbenbart fejlet, siger Breivik til NTB.

- Da jeg stoppede, regnede jeg med, at der ville komme flere kvindelige toptrænere til, for der var mange potentielt gode trænere.

Hun mener dog ikke, at man kun skal regne på, hvor mange kvindelige cheftrænere, der er, for der er kvinder med i flere trænerteams ved VM. Blandt andre har Norge Mia Hermansson Høgdahl med.

Den norske landstræner Thorir Hergeirsson har kontrakt til sommeren 2020, og Breivik håber, at det bliver en kvinde, der får posten efterfølgende.

Hun fremhæver de tidligere spillere Gro Hammerseng og Katja Nyberg som potentielle landstrænere.