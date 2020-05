Håndboldnedrykkere kæmper videre: Sagen slutter ikke her

Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold kæmper videre for at undgå en skrivebordsnedrykning.

Men sagen fortsætter nu hos appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF) for Nordsjælland og Odders herrer samt Aalborgs damer.

Allerede før mandagens repræsentantskabsmøde havde de tre klubber indbragt sagen for DIF's appelinstans.

- Vi fortsætter vores kamp. Vi har ikke givet op endnu, siger Nordsjælland-direktør Hans Peter Dueholm.

Hans kollega i EH Aalborg, Henrik Skals, stemmer i.

- Nu håber vi bare på, at der blevet truffet en afgørelse så hurtigt som muligt i DIF's appelinstans, så vi kan få det afsluttet, siger Skals.

De to direktører fortæller, at de før mandagens møde havde forventet, at DHF's repræsentantskab ville gå imod dem. De ærgrer sig dog over forløbet, hvor de ikke føler, at de er blevet hørt.

Skrivebordsnedrykningerne er en økonomisk bet for klubberne. For Aalborgs kvindehold har det desuden haft store konsekvenser for truppen til næste sæson.

- Ud over økonomien har det her betydet, at vi har mistet hele vores trup til næste sæson. Der er kun en spiller tilbage, siger Henrik Skals.

De nedrykningsdømte klubber havde opfordret til, at nedrykningerne skulle droppes. Det ville betyde, at landets bedste ligaer skulle udvides fra 14 til 15 hold i næste sæson.

- DHF burde tænke på helheden, og det synes jeg ikke, at de har gjort, siger Hans Peter Dueholm fra Nordsjælland.

Det er uvist, hvornår appelinstansen i DIF træffer en afgørelse i sagen.