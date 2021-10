Søren Rasmussen har spillet for Ribe-Esbjerg siden 2018. (Arkivfoto)

Håndboldmålmand stopper efter 25 år på topniveau

Til sommer er det slut med håndbold på topniveau for Søren Rasmussen.

I hvert fald når det kommer til at være inde på banen. Den 45-årige målmand sætter et punktum for sin aktive karriere, når indeværende sæson er færdig.

Det oplyser Rasmussens klub, Ribe-Esbjerg, i en pressemeddelelse.

De to parter havde ellers papir på hinanden frem til sommeren 2023, men Rasmussen ønsker at stoppe et år før tid.

- Det har været en svær beslutning. Jeg kan jo konstatere, at jeg fortsat har præsteret godt i målet. Og det er svært at forlade en klub, hvor jeg har haft det rigtigt godt - og hvor vi er midt i et spændende projekt.

- Men jeg har hen over sommeren kunnet mærke, at tiden nu er inde til at afslutte 25 års hård træning på topniveau - og i stedet for se frem mod nye arbejdsopgaver, hvor min erfaring kan bruges på en anden måde, siger målmanden.

Søren Rasmussen har spillet i Ribe-Esbjerg siden 2018. Før det tørnede han ud for Bjerringbro-Silkeborg, ligesom det blandt andet også er blevet til ophold i det nu hedengangne AaB Håndbold samt fire år i den tyske storklub Flensburg-Handewitt.

På landsholdet blev det fra 2000 til 2013 til 41 optrædener. Rasmussen havde svært ved at få spilletid, da Kasper Hvidt sad tungt på målmandsposten.

I foråret startede Søren Rasmussen som målmandstræner i kvindeklubben Herning-Ikast.

- Og det kan meget vel være i den retning, Søren Rasmussens fremtid ligger, lyder det i pressemeddelelsen.

Ribe-Esbjerg ligger efter de første fem kampe i sæsonen på 11.-pladsen i Herre Håndbold Ligaen med fire point.