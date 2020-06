Håndboldlandstræner overvejer at droppe anførertitel

Men det er slet ikke sikkert, at der bliver udnævnt en afløser. Landstræneren overvejer, om holdet under hans ledelse skal fungere uden en reel kaptajn, der spiller kampene med bind om armen.

Det har fungeret i Team Esbjerg, hvor han er klubtræner med stor succes. Og måske kan formlen overføres til landsholdet.

- Det er jo ikke et krav i håndbold, at der skal være en anfører. Jeg sagde altid, at Sandra Toft var en slags anfører, da hun spillede i Team Esbjerg. Men hun var ikke udnævnt til anfører

- Jeg får ikke flere lederegenskaber ud af Sandra ved at give hende anførerbindet på. Hun vil føre an uanset hvad, siger Jesper Jensen.

Fraværet af Stine Jørgensen, som i de senere år har været den helt centrale figur, kaster holdets hierarki op i luften.

Nye folk er nu tvunget til at træde mere frem på scenen. Med Jørgensen som uanfægtet leder blev det for let for de øvrige at gemme sig bag kaptajnen.

Det mener playmakertalentet Mie Højlund, der står på spring til at indtage en markant rolle på "det nye" landshold.

- Stine var den spiller, der tog dialogen med Klavs (Bruun Jørgensen, red.), og hun blev et talerør for truppen. Vi lænede os måske for meget tilbage og gav hende ansvaret. Det har nok været en sovepude.

- Jeg vil kæmpe for at få mere ansvar. Jeg ved, at jeg godt kan arbejde med at sige min mening mere og tale lidt højere, siger Højlund.

Med Jørgensen på landsholdspension kommer der til at hvile et endnu større åg på Anne Mette Hansens skuldre.

Bagspilleren fra Györ i Ungarn har aldrig været bange for at tage initiativ, og hun forventer, at andre vil udnytte situationen og spille sig frem i geledderne.

- Der er mange gode personligheder, der kan gå ind og overtage. Bare fordi du ikke har et anførerbind, så behøver du ikke holde dig tilbage.

- Stine havde meget ansvar, og det skal deles ud på andre spillere. Der er nogen, der skal vise, at de vil have en plads på landsholdet. En ny træner betyder også, at vi ikke har de gamle roller længere, påpeger hun.

Hvem der skal være lederfigurerne på landsholdet under Jesper Jensens ledelse, er altså endnu uklart.

Landstræneren forventer, at et nyt hierarki med tiden vil udkrystallisere sig af sig selv.

- Det skal jeg ikke diktere. Det handler om, hvad man gør sig fortjent til og tager imod.

- Stine Jørgensen har fyldt meget på og uden for banen. Det meste har været godt, men når der er store personligheder, så skygger de også for andre. Nu er der gjort plads, og der tror jeg, at der er nogen, der er klar til at byde ind, lyder det fra Jesper Jensen.

Han tog mandag hul på sin første træningssamling som landstræner. Frem til 13. juni er holdet samlet i Vejen