Håndboldlandstræner: Vores ledere skal turde at fejle

Det handler blandt andet om at finde ledere på holdet, som tør træffe vanskelige beslutninger i afgørende faser af kampene. Men de skal også turde at begå fejl.

- Der er nogle nye, der skal steppe op. Det er jo Mia Rej og også Kristina Jørgensen, som er nogle af dem, vi kigger på lige nu.

- De skal have fornemmelsen af og trygheden i, at det er dem, der får lov til at tage beslutningerne. Og dermed også stiller sig selv i en position, hvor de skal have lov til at lave fejl og træffe dårlige beslutninger.

- Jeg vil hellere have, at folk går i samme forkerte retning, end at alle forsøger at gå i hver sin retning, siger Jesper Jensen.

Viborg-profilen Kristina Jørgensen er klar til at tage en lederrolle.

- Det har jeg det fint med. Jeg føler, det er en af mine opgaver, at jeg skal tage ansvar. Det falder mig meget naturligt.

- Vi er mange ledere, der siger, hvad vi mener. Vi er mange, der har holdninger til forskellige ting. Og jeg er heller ikke bleg for at sige, hvad jeg mener, siger Kristina Jørgensen.

Hun understreger, at de danske styrker findes i kollektivet, og at det ikke skal afhænge af få stjerner.

- Vi har nogle sindssygt dygtige spillere. Vi er et ungt hold, og også i denne samling er der mange unge med. Vi skal som hold steppe op og udvikle os sammen.

- Det skal ikke kun være én, der skal kunne afgøre det. Der er behov for, at der skal være mange, der kan afgøre det, siger Viborg-topscoreren.

Mette Tranborg, der til dagligt spiller under Jesper Jensen i Team Esbjerg, efterlyser evnen til at afgøre de tætte kampe.

- Det er noget, vi og ledelsen har sat fokus på. På bagkant af den EM-slutrunde, vi havde i december, var der en tendens til, at vi ikke helt kunne afgøre det, når det virkelig gjaldt.

- Det er et fedt fokuspunkt, og det er noget af det, topholdene er allerbedst til. Det er at afgøre de tætte kampe, og vi mangler lidt på det punkt, mener Tranborg.

- Vi skal udnytte de her kampe til at have fokus i de tilspidsede situationer og de sidste fem minutter af halvlegene, hvor vi skal skrue op for koncentrationen og ned for de tekniske fejl, siger Tranborg.

Danmarks første kamp mod Spanien spilles torsdag aften klokken 20.15 i Hillerød.