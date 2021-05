Nikolaj Jacobsen ses her under Danmarks kamp mod Finland i søndags. Danskerne vandt kampen i Aarhus overlegent.

Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen forlænger til 2025

Det velfungerende ægteskab mellem Nikolaj Jacobsen og Dansk Håndbold Forbund (DHF) kommer til at vare mindst fire år endnu.

Tirsdag meddeler forbundet, at man sammen med håndboldtræneren er blevet enige om at aktivere en option i landstrænerens kontrakt, så den nu løber frem til sommeren 2025.

Det er et år længere, end hans tidligere kontrakt.

Fynboen har været dansk landstræner siden 2017, og han har ført holdet frem til VM-guld to gange - senest i januar i år.

- Jeg er glad for og stolt over, at jeg har fået et år mere på kontrakten. Det giver både forbundet og mig selv en sikkerhed frem til og med VM på hjemmebane i 2025. En slutrunde, jeg selvfølgelig gerne vil være en del af, siger landstræneren.

- Jeg er utrolig glad for mit arbejde, og jeg har et fantastisk hold af spillere at arbejde med. Sidst men ikke mindst har jeg en utrolig god stab omkring mig, der gør mit job som landstræner til en fornøjelse.

DHF-sportschef Morten Henriksen mener, at Nikolaj Jacobsen er den perfekte landstræner. Han opfylder alle de kriterier, som forbundet har til en landstræner.

- Vi kan ikke ønske os mere som forbund. Vi har en herrelandstræner med en utrolig høj håndboldfaglighed. Nikolaj formår at være en god leder og samtidig skabe et sammenhold, et medejerskab og en stor motivation hos spillerne. Derudover er han meget engageret og kompetent, når det kommer til håndboldens udvikling.

- Kontinuitet på landstrænerposten er et nøgleord for mig som sportschef, da der er mange eksempler på, at det også er en af faktorerne for succes. Det er derfor glædeligt, at Nikolaj som minimum tager VM på hjemmebane i 2025 med som dansk landstræner. Det er en gave for alle i dansk håndbold, siger sportschefen.

I sin første tid som dansk landstræner dobbeltjobbede Nikolaj Jacobsen, da han også var cheftræner i bundesligaklubben Rhein-Neckar Löwen.

Siden 2019 har han dog kun skullet koncentrere sig om at træne Mikkel Hansen og de øvrige spillere på det danske landshold.

Nikolaj Jacobsen har selv en fortid som en målfarlig fløjspiller på håndboldbanen.