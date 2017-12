Håndboldkvinderne vil kun love en ottendedelsfinale

De danske håndboldkvinder indleder lørdag VM i Tyskland med et håb om at blive verdensmestre.

- Det er spild af tid at se længere frem. Vores første mål er at komme videre fra gruppen, og det har vi fuld fokus på, siger anfører Stine Jørgensen.

Danmark er havnet i gruppe C, der også har deltagelse af Montenegro, Rusland og Brasilien samt de lidt mere upåagtede håndboldnationer Japan og Tunesien.

For at indfri kravet om en ottendedelsfinale, så skal danskerne slutte blandt de fire bedste.

Hvis Danmark går videre fra gruppen er forventningen, at man skal op imod Tyskland, Holland, Serbien eller Sydkorea. Det er alle nationer, der kan sætte en stopper for danskerne, mener stregspilleren Kathrine Heindahl.

- Vi skal kunne gå videre fra vores gruppe, og i ottendedelsfinalen kan vi på en god dag slå Sydkorea, Serbien, Tyskland og Holland. Men på en dårlig dag kan vi også tabe til dem.

- Det er et åbent VM, hvor ingen kan vide sig sikre på, at de kommer langt, siger Kathrine Heindahl.

Stine Jørgensen fortæller, de danske spillere ikke går så meget op i store forkromede målsætninger.

- Det er mere medierne, der gør det. Vi er sportsmennesker, og vi går ind til kampene for at vinde dem.

- For os giver det mere mening at fokusere på kampene i stedet for at tale om noget, der ligger langt henne i turneringen. At tale om det gør jo ikke, at vi vinder de første kampe, siger anføreren.

For et år siden nåede Danmark semifinalen ved EM, og derfor kan VM-kravet virke en anelse forsigtigt.

Målmand Sandra Toft mener alligevel ikke, at man på forhånd kan kræve mere end en ottendedelsfinale af Danmark.

- Det er svært, for vi vil alle sammen i semifinalen og gå et skridt videre end til sidste års EM og tage en medalje.

- Når det er sagt, så kan vi møde Holland i ottendedelsfinalen og Norge (regerende verdensmester, red.) i kvartfinalen.

- Så vi kan faktisk ende med at tabe til Norge i kvartfinalen og have spillet en god turnering, men vi er ikke kommet i semifinalen, siger Sandra Toft.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen er heller ikke meget for at tale om placeringer og målsætninger.

- Sådan som turneringen er sat sammen, er det tåbeligt. Jeg har ikke noget imod at lægge pres på os, men det er et unødigt pres at sige, at vi skal i top-8, hvis vi skal forbi Holland, siger han.

Danmark åbner lørdag aften VM med en gruppekamp mod Montenegro.