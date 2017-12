Håndboldkvinderne vil fælde Sverige med alle midler

- Det hører håndbolden til. Det gør vi i Champions League, og når vi spiller de afgørende kampe til EM og VM.

- Det bliver hårdere og hårdere spil, fordi vi er på det her niveau. Vi kan også selv tage imod, og vi rejser os op og kører på igen, hvis det er os, der bliver tacklet.

- Der vil blive uddelt tæsk, og vi vil se det samme fra svenskerne, siger Line Jørgensen.

De svenske og danske spillere vil sandsynligvis slå hinanden, skubbe modspillere ud af kurs og sætte tacklingerne ekstra højt. Det kan koste mange to-minutters-udvisninger.

Line Jørgensen vil ikke afsløre, hvilke trick hun selv benytter sig af.

- Dem vil jeg ikke ud med. Jeg plejer ikke at spille så svinsk, men det handler om at skubbe og presse, så svenskerne får svært ved at komme igennem vores forsvar, siger hun.

Hun fremhæver stregspilleren Kathrine Heindahl som den mest svinske spiller på det danske hold.

- Heindahl har det her beast mode. Det kalder hun det selv. Så får hun ild i øjnene og skal ind og slå ihjel. Hun spiller med musklerne og klarer det fint uden at få for mange udvisninger, siger Jørgensen.

Heindahl lægger ikke skjul på, at hun gerne vil uddele tæsk. Og hun har det fint med at blive kaldt svinsk.

- Jeg har flere kilo end mange af de andre og kan sætte nogle hårdere tacklinger ind. Det vil gå ud over Sverige.

- Jeg kan godt lide, når det bliver lidt vildt. Jeg går til stregen - og lidt over. Hvis man kan kyse modstanderen lidt, og det også bliver psykisk, så er jeg tilfreds, siger Heindahl.

Hun har især et godt øje til Sveriges playmaker og topscorer, Isabelle Gulldén, før tirsdagens kvartfinale.

- Hun skal have smæk. Hun er spilstyreren. Men alle, der kommer inden for en radius af en til to meter, får nok et slag, siger danskeren.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen forventer også en hårdt spillet kamp mod Sverige.

Danmark har spillet fysisk gennem hele VM-turneringen. Selv om det indimellem koster en to-minutters-udvisning, så er det en pris, som landstræneren gerne betaler.

Det skyldes en regelændring fra 2016, der tillader, at holdene kan pille målmanden ud og sende en markspiller på banen uden en målmandstrøje.

- Det er nemmere nu at spille uafgjort i undertal end tidligere, fordi du hele tiden kan spille med fuldt hold i angrebet.

- Vi vil fortsætte stilen, fastslår landstræneren.

- Men jeg har det også sådan, at hvis vi tager en to-minutters-udvisning, så skal det være fordi, at modstanderen slår sig. Ikke fordi vi hiver dem i trøjen, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Flere af spillerne på det danske landshold udpeger venstrebacken Sabina Jacobsen som den mest svinske spiller hos Sverige.

Danmark og Sverige mødte hinanden i to testkampe umiddelbart før VM med en sejr til hver.

Der er kampstart i Leipzig klokken 17.30.