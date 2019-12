Håndboldkvinder viste moral i vildt VM-drama

Spilkvaliteten var svingende, men det danske kvindelandshold rejste sig efter pausen mod Sydkorea. Danmark kunne have vundet, men må være tilfreds med et point.

Spørgsmålene er mange efter håndboldkvindernes 26-26-resultat mod sydkoreanerne i søndagens VM-gyser. Der er ikke noget at sige til, at hverken spillere eller træner helt kunne finde ud af, hvilket ben de skulle stå på.

Var det et vundet eller et tabt point? Skal man hæfte sig mest ved den dårlige første halvleg eller den gode moral i anden? Er uafgjort mod Sydkorea godt eller skidt i en pulje, hvor holdene tager point fra hinanden?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her