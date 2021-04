Håndboldkvinder viser bredden i smal sejr over Spanien

De danske håndboldkvinder havde tabt fire kampe i træk, men torsdag kom holdet tilbage på vinderkurs med en sejr på 30-27 over Spanien i en testkamp i Hillerød.

Desuden nåede småskadede Louise Burgaard og Mette Tranborg ikke at blive klar til kampen.

Landstræner Jesper Jensen gav derfor chancen til en række af de spillere, som normalt ikke spiller så meget.

Det kunne også ses på Danmarks spil, som manglede den fornødne skarphed og timing i begge ender af banen.

For mange misforståelser og fejlafleveringer gjorde det svært for danskerne, der ellers kom bedst fra start og foran 6-2 på et straffekast af Mia Rej.

Spanien, som også stillede med mange reserver, reducerede hurtigt til 4-6, og derfra var Danmark ikke i stand til at trække fra.

Bagspilleren Simone Petersen, som fik sin debut, kom ind fra bænken med god energi og scorede til både 9-7 og 10-7.

Kampen bød også på et dansk gensyn med fløjen Simone Böhme, der gjorde comeback efter længere tids fravær.

Spanien blev ved med at kæmpe for sagen og fik kontakt ved 14-14 kort før pausen.

Anne Mette Hansen fik scoret et par gange inden pausen, og det rakte til en føring på 16-14 ved pausen.

I anden halvleg gentog kampbilledet sig, og det danske forsvar, som især savnede forsvarskrumtappen Line Haugsted, fik aldrig for alvor fat.

Tværtimod kom Spanien foran 21-20 for første gang i kampen, da der manglede et kvarter.

Duellanterne fulgtes ad frem til 23-23, og kampen kunne fortsat tippe begge veje.

Danmark spillede pludselig mere koncentreret i de sidste ti minutter, viste god moral og kom foran 27-23 efter hele fire mål i træk.

Dermed viste danskerne også en evne til at afgøre de tætte kampe, som har været savnet på det seneste, og som har været et af fokuspunkterne.

I målet tog Sandra Toft godt fra i afgørende faser, og hun kunne torsdag fejre prisen som årets kvindelige håndboldspiller i 2020. Det var i en kåring, som Håndbold Spiller Foreningen stod for.

Danmark spiller endnu en testkamp mod Spanien lørdag eftermiddag i Hillerød.