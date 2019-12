Håndboldkvinder har stadig VM-avancement i egne hænder

Tirsdagens nederlag til Tyskland var et ordentlig nakkedrag til de danske forhåbninger om at komme videre til mellemrunden ved VM i kvindehåndbold.

Point onsdag mod Brasilien efterfulgt af en sejr i den afsluttende gruppekamp mod de franske verdensmestre vil sende Klavs Bruun Jørgensens tropper i mellemrunden.

Alle seks hold i puljen mangler at spille to kampe. Tyskland er allerede videre, og det samme er Sydkorea, hvis sydkoreanerne blot besejrer prygelknaben Australien, hvilket man må betragte som næsten sikkert.

Det efterlader Danmark, Frankrig og Brasilien i kamp om den sidste plads i mellemrunden.

* Brasilien, der kun har et point, skal bruge hjælp for at komme videre. Hvis brasilianerne slår Danmark og Australien, når de op på fem point.

Frankrig og Danmark kan maksimalt nå syv point, så Brasilien er altså afhængig af pointtab til både danskerne og franskmændene.

Brasilien kommer videre med to sejre, hvis Danmark slår Frankrig i den sidste kamp. Så vil Brasilien og Danmark begge have fem point, men sydamerikanerne er bedst indbyrdes.

Hvis Frankrig onsdag besejrer Tyskland og derefter taber til Danmark, vil også Frankrig nå op på fem point. I så fald omfatter det indbyrdes regnskab alle tre hold, og også her er Brasilien bedst med tre point mod Danmarks to, mens Frankrig har et.

* Frankrig kan ligesom Danmark selv afgøre tingene. Point mod Tyskland onsdag efterfulgt af en sejr over Danmark sender Frankrig videre.

Skulle franskmændene tabe til Tyskland, er holdet stadig i spil. Det kræver en sejr over Danmark i sidste kamp. Så vil Frankrig slutte på fem point ligesom enten Danmark eller Brasilien.

Frankrig vil da være bedre end Danmark i det indbyrdes regnskab. Hvis Frankrig og Brasilien slutter med samme pointtal, kommer den samlede målscore i spil, eftersom de to lande spillede uafgjort med hinanden.

Lige nu er Frankrigs målscore 49 mål bedre end Brasiliens, men brasilianerne har kampen mod Australien til at lukke noget af hullet.

* Danmarks bedste mulighed for avancement er som beskrevet ovenfor point mod Brasilien og sejr over Frankrig.

Skulle det blive til sejr over Brasilien og uafgjort mod Frankrig, er Danmark afhængig af, at franskmændene enten smider point mod Tyskland, eller at danskernes målscore forbedres markant.

Frankrig er lige nu 13 mål bedre end Danmark.

Danmark kan også komme videre med uafgjort mod både Brasilien og Frankrig, men så skal franskmændene tabe til Tyskland.

* Kun i yderste teori kan Danmark avancere med et nederlag til Brasilien. Det kræver, ud over en efterfølgende sejr over Frankrig, at Brasilien taber point til Australien, hvilket må siges at være tvivlsomt.

Uanset hvad får Danmark kun et point med videre i mellemrunden, idet man her kun medregner holdenes point mod de øvrige mellemrundedeltagere.

Danmark fik det ene point mod Sydkorea, men tabte altså til Tyskland.

* Stillingen før de sidste to runder:

1. Tyskland, 6 point.

2. Sydkorea, 5 point.

3. Frankrig, 3 point. (Målscore på plus 37).

4. Danmark, 3 point. (Målscore på plus 24).

5. Brasilien, 1 point. (Målscore på minus 12).

6. Australien, 0 point.