Håndboldkvinder går glip af tilskueropbakning i testkampe

Heller ikke det danske kvindelandshold i håndbold får opbakning fra tribunerne, når de skal i aktion i slutningen af marts.

De to testkampe mod Brasilien, der spilles i Holstebro og Nykøbing Mors 28. og 29. marts, bliver således afviklet for lukkede døre.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Kampene bliver Jesper Jensens første som ny landstræner for håndboldkvinderne.

Beslutningen kommer, efter at myndighederne tidligere fredag anbefalede, at alle arrangementer frem til udgangen af marts med over 1000 personer udskydes eller aflyses på grund af frygt for spredning af coronavirus.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at landsholdet skal spille i tomme arenaer - både for spillernes skyld og ikke mindst for de mange fans, som har glædet sig til at opleve Jesper Jensens første kamp i spidsen for håndbolddamerne, siger DHF-sportschef Morten Henriksen på forbundets hjemmeside.

- Men samtidig tager vi de officielle anbefalinger alvorligt og følger naturligvis myndighedernes retningslinjer.

Det har resulteret i, at en lang række kampe i både håndbold, fodbold og ishockey vil blive spillet uden tilskuere.

Alle kampe i marts de to øverste håndboldrækker i Danmark for både herre og damer løber også af stablen bag lukkede døre.