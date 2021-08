Håndboldherrer slår Spanien og hamrer mod nyt OL-guld

Danmarks håndboldherrer er bare en enkelt sejr fra at forsvare OL-guldet fra Rio i 2016.

Nu venter Frankrig, der i sin semifinale slog Egypten, i en kopi af finalen fra Rio. Dengang vandt Danmark med 28-26.

Danmark har nu vundet otte af sine ni seneste semifinaler ved store slutrunder siden 2011. I fire af dem har Spanien været modstanderen.

Bortset fra nederlaget til Sverige i den sidste gruppekamp, hvor Danmark kunne tåle at tabe, har Jacobsens hold været overbevisende, og kun kortvarigt fik Spanien for alvor færten af at kunne slå verdensmestrene.

Anført af sprudlende Mikkel Hansen og Mathias Gidsel, der scorede henholdsvis 12 og 5 gange, tilsat en solid defensiv tog Danmark endnu en fornem sejr.

Det danske forsvar var blændende i første halveg. Danskerne dækkede så godt op, at spanierne havde svært ved at finde scoringspositioner, og når de gjorde, stod Niklas Landin ofte i vejen for skuddene.

Spanien blev holdt nede på sølle seks scoringer i de første 24 minutter, og når Danmark ikke allerede havde afgjort semifinalen på det tidspunkt, var det, fordi Gonzalo Pérez de Vargas i den anden ende også havde en del flotte redninger.

Uden at være decideret prangende var det danske angrebsspil mere flydende, og igen var Mathias Gidsel en stor faktor.

Stjerneskuddet fra GOG slog hovedet voldsomt i slutningen af kvartfinalen mod Norge, men var klar igen og kvitterede med fire mål i første halvleg.

Kun Mikkel Hansen var mere scoringsflittig, og med sit femte mål sørgede stjernen for, at pausestillingen lød 14-10 i dansk favør efter en halvleg uden en spansk føring.

Spanierne minimerede afstanden til to mål, da deres stærke keeper holdt målet rent i anden halvlegs første 5 minutter og 42 sekunder, og holdet viste igen sin evne til at æde sig ind i en kamp.

I en fase hvor Danmark var i scoringskrise reducerede Spanien til 21-22 med syv minutter tilbage. Så var der lagt op til drama.

Mikkel Hansen bragte dog igen Danmark foran med to mål ved 24-22, og da Landin i det næste angreb hev en stor redning frem, så det godt ud for danskerne.

Kort efter høvlede Mads Mensah bolden ind til 25-22 med to minutter tilbage, og da Johan Hansen scorede bag om egen ryg til 26-23, var Spanien slået.