Håndboldherrerne knuser Norge og er i OL-semifinalen

Mikkel Hansen og holdkammeraterne slog tirsdag Norge med 31-25 i kvartfinalen og møder på torsdag Spanien i et opgør om den ene af de to finalepladser.

I en ellers tæt affære mod et stærkt norsk hold faldt spillet for alvor i hak for danskerne i begyndelsen af anden halvleg.

Med uforudsigelige angrebskombinationer og effektive afslutninger fra Mathias Gidsel, Jacob Holm og Mikkel Hansen slog danskerne et hul på fem mål til 19-14.

Herfra handlede det om at kontrollere kampen hjem mod et mere og mere desperat norsk hold, der var nødt til at tage chancer.

Norges stærkeste kort, Sander Sagosen, havde allerede efter et kvarter modtaget sin anden to-minutters-udvisning, hvilket kom til at præge kampen.

Med risiko for endnu en udvisning og et rødt kort kom Sagosen til at spille en langt mindre rolle i kampen.

Sagosen var ellers kommet bragende ud til opgøret og scorede hele fire gange inden for de første ni minutter. Næsten ene mand sørgede han for en norsk udligning til 6-6 efter en tidlig dansk 4-1-føring.

Med seks et halvt minut tilbage på haluret modtog han sin tredje udvisning, og dermed var kvartfinalen forbi for Sagosen.

Norges store profil endte med at score otte gange i opgøret, hvilket ikke er det store i Sagosen-målestok.

Danmark havde bagspilleren Lasse Andersson tilbage, efter at han havde været ude med en skade i de seneste to kampe, og mod forventning havde nordmændene også profilen Christian O'Sullivan klar.

Sidstnævnte blev ellers så skadet i tommelfingeren i Norges sidste gruppekamp mod Frankrig, at han mandag aften fik foretaget et indgreb i den, men det forhindrede ham ikke i at spille igen. Han var dog knap så fremtrædende som tidligere i turneringen.

Med et kvarter tilbage var stillingen 22-19 i dansk favør, og det så komfortabelt ud, selv om den stærke norske kontramaskine et par gange viste sin skarphed.

I målet bød Niklas Landin ind med nogle vigtige redninger, så med ti minutter tilbage førte danskerne 24-20.

Mads Mensah Larsen satte også et fint aftryk med tre scoringer, hvilket var med til at holde afstanden, inden føringen i de sidste minutter blev udbygget til seks mål.

På torsdag venter Spanien i semifinalen. Tilbage i januar slog danskerne Spanien med 35-33 i semifinalen på vejen mod VM-guldet i Egypten.