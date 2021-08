Håndboldherrerne festede løs til klokken fem om natten

Håndboldherrerne fejrede sølvmedaljerne ved OL i Tokyo til ud på de sene nattetimer.

Da den umiddelbare skuffelse over finalenederlaget til Frankrig havde lagt sig, tog spillerne hen på den danske ambassade i Japans hovedstad, hvor der blev serveret hotdogs og drikkevarer.

Det fortæller Henrik Møllgaard, der først lagde sig til at sove klokken 06.30 søndag morgen lokal tid.

- Der var nogle få og hurtige taler, hvilket var helt perfekt, og så var der ellers bar og pølsevogn.

- Det var et fremragende arrangement, siger forsvarsspilleren.

Landstræner Nikolaj Jacobsen lagde i løbet af natten en video ud på Instagram fra festlighederne.

Her blev Mathias Gidsel i bar overkrop - siddende på skuldrene af en holdkammerat - overdænget med drikkevarer, inden han til sidst blev væltet ud over et bord.

- Det er altid hyggeligt at smide rundt med Gidsel. Det er han vant til fra håndboldhallerne, men også fra festerne efterhånden, siger Møllgaard.

På grund af regnvejr over Tokyo måtte spillerne og de øvrige festdeltagere trække ind under en overdækning.

- De var dygtige på ambassaden. Det var godt, at vi ikke var inde i OL-byen. Både på grund af vejret, men også fordi vi nok ikke kunne holde vores kæft og være respektfulde over for de andre atleter, siger Møllgaard.

Da landsholdet tilbage i januar vandt VM-guld i Egypten, blev festen aldrig det store sus, og det fik spillerne taget revanche for natten til søndag i Tokyo.

- Vi havde glædet os til en anden fest. Det talte vi om i januar, hvor vi bare var os spillere oppe i et lille fællesrum.

- Vi er jo rigeligt sammen med hinanden, så det var fedt i aftes og nat, at der var så stor en dansk delegation, så det blev en meget bedre fest end i januar, siger Møllgaard.

Lasse Svan Hansen så søndag eftermiddag lokal tid knapt så frisk ud, som han ellers normalt gør inde på håndboldbanen, men han forsikrede om, at han skam havde det godt og faktisk også havde fået sovet.

- Det var dejligt at få lov til at blive sluppet løs.

- Vi lavede også et stort resultat i januar, som fortjener at blive fejret ordentligt.

- Det blev måske lidt glemt dengang, selv om vi alle husker det. Så for mit vedkommende, så fejrede jeg også VM nu her. Det er også værd at fejre, at vi har fået en OL-medalje, siger Lasse Svan Hansen.

En bus, der kørte fra ambassaden ved femtiden om natten, sørgede dog for, at spillerne endte hjemme i deres seng i OL-byen.