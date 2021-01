Håndboldherrer lukker sig inde i kaotisk VM-boble

Men efter to døgn i hotelboblen i Kairo må det danske landshold konstatere, at tingene i virkeligheden ser noget anderledes ud, end de er beskrevet i de mange papirer.

Manglende coronatest og kaos i morgenbuffeten er blot to af de ting, som den danske delegation har klaget over på hotellet, hvor danskerne skal bo under hele slutrunden.

- Man bliver da lidt overrasket. Nu har vi fået, jeg ved ikke hvor mange sider om ting, de ville gøre, som de så ikke har fået helt styr på. Men jeg synes, de kæmper med det, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

I sikkerhedsplanen, som arrangørerne offentliggjorde for flere måneder siden, var der ellers lagt op til skrappe krav i kampen for at undgå smittespredning.

Men det indtryk, det danske hold foreløbig står tilbage med, er snarere et stort kaos, et virvar af mennesker og lemfældig omgang med mundbind.

- Der løber en masse mennesker rundt, som jeg ikke ved, hvilket tilhørsforhold har til boblen, siger Nikolaj Jacobsen.

Han fastslår dog samtidig, at skylden for det lidt kaotiske første indtryk ikke kun skal placeres hos arrangørerne.

- Jeg ser også deltagende nationer, der ikke helt overholder de restriktioner, de er blevet pålagt. Det her kan jo kun gå op, hvis det bliver et fælles ansvar. Det har det måske ikke helt været endnu, siger Nikolaj Jacobsen.

Over for TV2 kaldte Henrik Møllgaard onsdagens besøg i morgenmadsbuffeten for et gedemarked.

Adskillige hold sad i samme rum, og nogle spiste af den buffet, der ellers var reserveret til danskerne.

De forhold var der dog rettet op på torsdag morgen.

- Buffeterne var opdelt, og vi sad ikke længere i en kæmpestor madsal, men i et rum kun med os og det svenske hold. Og med god afstand. Så der var styr på det, siger fløjspilleren Lasse Svan.

- Noget af det positive er, at når vi har påtalt noget, er der ikke gået lang tid, før det er blevet ændret. Men det er nogle ting, hvor man tænker: Det kunne de godt have tænkt på fra starten, siger han.

Foreløbig har danskerne helt undgået smittetilfælde, siden holdet mødte ind i VM-lejren i Hvidovre i begyndelsen af januar.

I de første dage i Egypten har spillerne da også tilbragt en stor del af tiden isoleret fra andre hold.

- Vi forsøger så vidt muligt at være på vores egen etage, siger målmand og anfører Niklas Landin.

- Vi går ned til mad, men ellers holder vi os for os selv, indtil vi synes, at boblen overholder de standarder, som vi har sat os i hovedet.

Danmark åbner VM fredag aften, hvor Bahrain venter i premierekampen.