Håndboldhelt har arbejdet i fem år på at hævne OL i Rio

Her får Lasse Andersson omsider mulighed for at være en del af holdet.

- Jeg har altid tænkt, at der ville komme en ny mulighed for at vinde OL.

- Efter sidste gang fik jeg endnu mere motivation til at holde ud og blive ved med at gøre mine daglige ting for at være med, når det så skete igen, siger Lasse Andersson.

- Når man møder modgang, så er det, at man begynder at arbejde med sig selv og tænke over de små detaljer, og det har kun lagt ovenpå den motivation, jeg havde i forvejen, siger han.

I Tokyo kan reserverne bo sammen med resten af det danske hold, men sådan var det ikke i Rio.

- Det var en sløj oplevelse. Jeg blev kaldt ned, lige inden OL kom i gang, og jeg boede uden for byen 40 minutter væk. Jeg skulle være en del af holdet - uden at være en del af det, siger Andersson.

- Jeg måtte træne med de andre, men vi træner ikke meget til et OL, så det var ikke super meget. Jeg måtte være der fra klokken 9 til 21, og om aftenen når der var kortspil og den slags, så måtte jeg tage hjem og stene.

- Heldigvis boede jeg sammen med nogle fine mennesker, og vi havde det også godt, men det var noget andet end at være sammen med holdet, siger Füchse Berlin-spilleren.

Kampene i Rio så han fra tribunen, da han heller ikke måtte sidde på den danske bænk.

- Det var en sløj oplevelse, og så skulle jeg hjem lige inden semifinalen. Så det her er en hævn, siger Andersson om OL-finalen i Tokyo.

Her melder han sig kampklar, selv om han har problemer med anklen.

- Så længe jeg kan udføre min rolle, så er jeg tilfreds, og så må jeg bagefter tage de komplikationer, der eventuelt kan komme.

- Det har været en presset sæson, og de fleste render rundt med hver deres problem. Og så er det ikke hver weekend, at man får lov til at spille en OL-finale, siger han.

Lørdagens finale mod Frankrig går i gang klokken 14.00 dansk tid.