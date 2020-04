Håndboldforbund takker nej til økonomisk støtte fra IOC

Årsagen er, at forbundet føler sig godt rustet til at klare de økonomiske udfordringer, coronakrisen bibringer.

IHF har opfordret IOC til at give støtten til andre forbund, der er i økonomiske problemer på grund af coronavirus, der har ført til udskydelsen af sommerens OL til 2021 og generelt har sat en stopper for afviklingen af stort set alle former for elitesport.

IOC er klar med støttekroner, og det er det internationale atletikforbund, World Athletics, det også.

Forbundet har lanceret en pulje på 500.000 dollar eller cirka 3,4 millioner kroner til at hjælpe atleter, der er ramt økonomisk under den nuværende situation.

World Athletics' præsident, Sebastian Coe, kommer til at stå i spidsen for det panel, der skal vurdere ansøgninger fra atleter, der ønsker økonomisk hjælp, skriver Reuters.