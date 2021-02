Håndboldforbund straffer Jesper Jensen for dommerkritik

Disciplinærkomitéen under Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har således besluttet at idømme Jesper Jensen en bøde på 1000 euro svarende til 7437 kroner.

Træner for Danmarks kvindelandshold i håndbold Jesper Jensen er blevet idømt en straf for at kritisere dommerindsatsen under EM i Danmark i december.

Det oplyser EHF på sin hjemmeside.

Jensen straffes helt konkret for at kritisere dommerne i bronzekampen, som Danmark tabte til Kroatien.

Han mente, at dommerparret Jelena Mitrovic og Andjelina Kazanegra fra Montenegro favoriserede Kroatien, og han var fortørnet over, at dommerne kommunikerede med de kroatiske spillere på deres eget sprog.

Jesper Jensen havde gennem turneringen ikke lagt skjul, at han ikke var imponeret over dommerniveauet. Men i bronzekampen nåede det et lavpunkt set med hans briller.

- Det er latterligt. Grotesk. Niveauet har ikke været voldsomt højt (ved EM, red.), men det her var som at spille på Balkan for 20 år siden, hvor man godt vidste, at man blev snydt, sagde landstræneren efter bronzekampen.

EHF har på baggrund af udtalelsen vurderet, at den kan bringe håndbolden og EHF i miskredit.

Dommen kan appelleres inden for syv dage, skriver forbundet.