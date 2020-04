Simone Böhme er stærkt utilfreds med, at Ungarns Håndboldforbund har annulleret sæsonen, hvor hendes klub, Siofok, lå til at sikre sig andenpladsen og dermed få adgang til Champions League. (Arkivfoto).

Håndboldforbund knuser Böhmes CL-håb: Frygteligt og forkert

Coronaudbruddet har fået Ungarns Håndboldforbund til at annullere sæsonen, hvilket Simone Böhme begræder.

Den danske håndboldspiller Simone Böhme var godt i gang med at indfri det mangeårige mål om at spille i Champions League fra næste sæson.

Sammen med holdkammeraterne i ungarske Siofok indtog landsholdsfløjen andenpladsen i ligaen efter 18 af 26 ligakampe, da sæsonen blev afbrudt som følge af coronakrisen.

Andenpladsen ville give Siofok mulighed for at spille Champions League, men torsdag valgte Ungarns Håndboldforbund at tage en kontroversiel beslutning for ligaen.

Forbundet valgte helt at annullere sæsonen, hvilket betyder, at de europæiske pladser bliver fordelt ud fra 2018/19-sæsonen, hvor Böhme og co. endte på tredjepladsen.

- Det er frygteligt, og jeg er meget uforstående over for den beslutning. Alle i klubben er virkelig kede af det, siger Simone Böhme til TV2 Sport.

- Vi har spillet 70 procent af kampene, og vi har kæmpet for Champions League, siden jeg kom. Det er et treårigt projekt, at vi skulle gå fra en femteplads til Champions League, siger hun.

Landsholdsfløjen mener, at Ungarns Håndboldforbund skulle gøre, som det er sket i flere andre lande.

Her er det placeringerne i tabellen umiddelbart før coronakrisen, der er afgørende for, hvilke hold der skal spille i Europa i næste sæson.

- Jeg kan ikke rigtig se nogen begrundelse for, at man vælger at gå efter resultaterne fra sidste sæson, siger Böhme.

Siofok har i denne sæson spillet sig frem til semifinalerne i EHF Cuppen, hvor ungarerne skal møde Odense. Simone Böhme regner dog ikke med, at semifinalekampene bliver spillet.