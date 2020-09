Håndboldens pokalturnering bliver alligevel spillet færdig

Ved lodtrækningen har Skanderborg fået hjemmebane mod TTH Holstebro, mens GOG hjemme tager imod Bjerringbro-Silkeborg.

Efter semifinalerne trækkes der lod blandt finalisterne om hjemmebanefordelen.

Direktør i Divisionsforeningen Thomas Christensen ærgrer sig dog stadig over, at afslutningen på turneringen ikke bliver foran tusinder af tilskuere fra de deltagende klubber i Boxen.

- Skuffelsen over aflysningen af Santander Final 4 er ikke væk, og vi ser ikke disse kampe som en erstatning for dette. Tiltaget er gjort, for at spillerne og klubberne kan få det afgjort på banen, og for at pokalen kan finde et pokalskab at stå i.

- Det vil dog langt fra vores normale vare, vi leverer, men vores fans savner disse kampe, og de fortjener at få kredit for den opbakning, de har vist håndbolden de sidste seks måneder, siger Thomas Christensen.

Forudsat at myndighederne giver endelig tilladelse, vil der blive lukket 1000 tilskuere ind til de to semifinaler samt til finalen. Det bliver dog kun hjemmeholdets tilskuere, der får adgang.