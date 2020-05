Håndboldens nedrykningskaos fortsætter

Nordsjælland Håndbold og EH Aalborg lever i håbet om at blive i den bedste række, efter at skrivebordsafgørelsen om nedrykning er kendt ugyldig af appelinstans.

Håndboldens Appelinstans har nemlig ophævet Dansk Håndbold Forbunds (DHF) beslutning om, at sæsonen for ligaen og 1. division afsluttes uden at blive spillet færdig.

Der er stadig håb for Nordsjælland Håndbold og EH Aalborg i forhold til også i den kommende sæson at være en del af den bedste danske håndboldrække for henholdsvis herrer og damer.

