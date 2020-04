Håndbolden stopper årelangt fald i medlemstal

Stigningen fra 2018 til 2019 betyder, at der nu er 105.717 medlemmer, der spiller håndbold.

Dermed føler Dansk Håndbold Forbund (DHF), at det er lykkedes at knække en negativ kurve.

Siden 2009 er antallet af medlemmer hvert eneste år kun faldet støt og roligt, og der er sagt farvel til 16.000 medlemmer.

Går man længere tilbage, ser det endnu værre ud. Fra 2002 til 2018 har der været et fald på 30.000 medlemmer.

Forbundet forklarer 2019-stigningen med en række initiativer, som skulle vende den bekymrende tilbagegang.

Morten Stig Christensen, der er generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, glæder sig især over fremgangen hos de unge.

- Vi kan se, at initiativer som Trille Trolle og Håndboldkaravanen bliver mere etablerede, så det overrasker mig ikke, at der er en lille stigning blandt vores børnespillere.

- Men at vi sidste år har et fald på 833 børne- og ungespillere til i år at stige med 1013, det overrasker mig alligevel, siger Morten Stig Christensen til forbundets hjemmeside.

Medlemstallet i en række forskellige aldersgrupper stiger, men særligt teenagerne mellem 13 og 18 år overrasker positivt, da de alene står for en stigning på 837 flere medlemmer.

- Vi har haft ekstra fokus på håndbold i skolen og i gymnasiet, og vi ved fra flere klubber, at særligt Københavnerprojektet har haft stor betydning for dem.

- Så vi kan godt pege på nogle af forklaringerne, men ikke alle, så det skal vi dykke ned i og lære af, siger Morten Stig Christensen.

I Frederiksberg-klubben BK Ydun havde man sidste år 313 spillere under 25 år. Det tal er nu steget til 445.

Simon Rasmussen, formand i BK Ydun, forklarer, at fremgangen ikke så meget skyldes rekruttering af nye spillere, men mere fastholdelse fra en tidlig alder.

- Allerede fra U6 begynder vi at deltage i stævner for at give børnene nogle sjove oplevelser med håndbolden.

- De spiller kun for at have det sjovt og udvikle sig, og det er lige meget, om de vinder eller taber - bare det er sjovt, fortæller han.

Andre sportsgrene som svømning, gymnastik, golf og fitness har også oplevet stigninger i antallet af medlemmer, oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Fitness noterer sig for den største stigning - med hele 10.055 nye medlemmer.