Håndbolddirektør: Urealistisk med ligahåndbold 1. april

- Der er noget logik i, at der på et tidspunkt starter et nyt håndboldår. Mange af spillerne har kontraktudløb 30. juni. Det er den dato, jeg har i mit hoved, at der er vi nødt til at være færdige, siger Thomas Christensen.

Både herrernes og damernes ligaer og 1. division er indtil videre udsat indtil slutningen af marts som følge af myndighedernes restriktioner i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Thomas Christensen mener dog, at det er urealistisk, at sæsonen kan genoptages, når marts bliver til april.

- Der er ingen af os, der tror på, at vi kommer i gang med at spille håndbold igen fra 1. april.

- Men vi forholder os til det, når der kommer nye udmeldinger fra myndighederne. Vi følger de udmeldinger 100 procent, siger han.

Han holder tirsdag møde med repræsentanter fra klubberne for at tage stilling til situationen på ny.

Her vil der både blive diskuteret en mulig komprimeret slutspilsstruktur og en eventuelt skæringsdato for, hvornår ligaerne senest skal genoptages.

- Alt er i spil, og klubberne skal også have rimelig tid til at forberede sig, inden de skal spille kampe igen.

- Vi tror, at det er rigtig vigtigt for håndbolden, at vi får spillet nogle kampe inden sommerferien. Ikke kun på grund af det sportslige, men også det økonomiske.

- Men det giver selvfølgelig ingen mening at begynde at spille igen 10. juni. Det er urealistisk at nå det så, siger Thomas Christensen.

Sæsonen er blevet afsluttet for alle øvrige håndboldrækker ud over ligaen og 1. division som følge af virusudbruddet.

At det ikke er sket for de to bedste rækker endnu skyldes, at man forsøger at redde klubber og arbejdspladser, siger formand for Dansk Håndbold Forbund (DHF) Per Bertelsen torsdag i en udtalelse på forbundets hjemmeside.

- Vi går naturligvis under ingen omstændigheder på kompromis med myndighedernes anbefalinger. Sundheden og ansvaret over for vores samfund har stadig højeste prioritet.

- Men så længe der er en lille chance for at spille turneringen færdig i en eller anden form, holder vi døren åben af hensyn til klubbernes overlevelse, siger han.