Håndboldboss frygter for eksistensen uden tilskuere

Men kulissen med de tætpakkede tribuner kan risikere at blive erstattet af tomme sæder og en yderst alvorlig situation for mange klubber i mindst et år endnu, hvis udmeldingen fra Statens Serum Institut (SSI) holder stik.

Faglig direktør i SSI Kåre Mølbak sagde søndag i et interview med Berlingske, at han forventer, at man i Danmark skal regne med at holde social afstand i mindst et år, indtil der er fundet en vaccine mod coronavirus.

- Det er klart, at sådan nogle dystre forudsigelser øger den bekymring, vi har omkring vores branches eksistens på længere sigt, siger Thomas Christensen, der er direktør i Divisionsforeningen Håndbold.

- Der er ingen tvivl om, at der er klubber, der går en dyster tid i møde, og at kunne se ind i 9 til 12 måneder uden tilskuere gør bestemt ikke de udsigter mere positive, siger han.

I første omgang håber han, at der hurtigst muligt kommer en afklaring på, hvad "større forsamlinger" og "social afstand" dækker over, så klubberne har noget konkret at forholde sig til.

Det er især vigtigt i forhold til at kunne forlænge med og finde nye sponsorer.

Sponsorater er klubbernes hovedindtægter.

Normalt bruger håndboldklubberne foråret på at kontakte eksisterende og nye sponsorer for at få økonomien på plads for de kommende sæsoner.

- Men lige nu ligger det helt stille. Dels er medarbejderne sendt hjem, og dels er der ingen grund til at snakke med sponsorerne, for vi ved ikke, hvad vi kan sælge dem.

- Derudover er nogle virksomheder selv ramt af krisen, og de forholder sig nok ikke til, om de vil forlænge deres sponsorater lige nu, siger Thomas Christensen.

Han er bekymret for, at sponsorerne flygter fra håndboldklubberne, hvis der går for lang tid, før der igen kommer normale tilstande.

- På et eller andet tidspunkt kommer professionel håndbold så langt væk fra sponsorerne, at de slet ikke kan huske, hvad det er og derfor bruger deres penge på alt muligt andet.

- Det bliver den væsentligste konsekvens af det her, vurderer han.