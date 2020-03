Håndboldboss forsvarer flytning af Final 4-stævner

De danske håndboldstjerner Mikkel Hansen og Rasmus Lauge har kritiseret beslutningen. Blandt andet fordi spillere, der har været med til at kvalificere et hold til stævnerne, kan have skiftet klub, inden det hele skal afgøres.

Men nu forsvarer EHF-præsident Michael Wiederer beslutningen.

Han erkender først og fremmest, at det måske havde været sikrere at aflyse stævnerne i stedet for at udskyde dem.

- Men sidst, men ikke mindst, så giver vi klubberne en platform, og det er åbenlyst, at det vil koste klubberne ikke at spille.

- Det vil også koste os og vores partnere i Köln, Berlin og Budapest (hvor Final 4-stævnerne afholdes, red.). Det er grunden til, at vi har fundet nye datoer, og vi vil gøre vores bedste for at stable disse arrangementer, der viser det bedste fra håndboldverdenen, på benene, siger Michael Wiederer i en pressemeddelelse.

EHF-præsidenten vil dog ikke forholde sig til problematikken omkring spillerskift.

- Før det første er der lige nu ikke nogen klubber, der er kvalificeret, så problematikken er stadig teoretisk. Spørgsmålene omkring teknikaliteter vil blive besvaret, når den tid kommer, siger Wiederer.

Et andet kritikpunkt har været, at Final 4-stævnerne er placeret kort før starten på næste sæson, hvor forberedelser er i fuld gang, og nysammensatte hold ikke er blevet spillet sammen.

- Må jeg spørge, hvad der er den ideelle løsning? Alle, der arbejder for og i sporten, gør deres bedste for at bevare kvaliteten og turneringsstrukturerne, siger Michael Wiederer.