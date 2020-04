Håndboldboss efter aflysning: Der vil komme konkurser

- Det er uundgåeligt, at der kommer konkurser efter det her, siger han til TV2 Sporten.

- Der er selvfølgelig nogle klubber, der har et bedre fundament end andre, og nogle har også gode venner af huset, der helt sikkert træder til, hvis det kommer til at knibe ekstra. Men der er også nogle klubber, der ikke har det.

Udvalget for Professionel Håndbold under Dansk Håndbold Forbund (DHF) valgte tirsdag at lukke de danske ligaer og første 1. divisioner for både herrer og damer ned uden at spille sæsonen færdig.

Det sker grundet udbruddet af coronavirus, og de restriktioner det har medført.

De lavere rækker var allerede blevet sendt på ferie.

Team Esbjerg blev kåret som dansk mester i kvindehåndbold, mens Aalborg Håndbold tog guldet i herreligaen.

Nedlukningen af håndboldligaerne er den seneste aflysning af nogle af de større danske sportsrækker.

Den bedste danske ishockeyliga, Metal Ligaen, lukkede allerede i starten af marts ned for sæsonen før tid uden at kåre en mester.

I slutningen af marts fulgte de danske basketball-ligaer trop - her blev der dog uddelt guldmedaljer til henholdsvis Bakken Bears i herreligaen og Hørsholm 79ers i kvindeligaen.

Superligaen i fodbold har stadig planer om at genoptage kampene og spille sæsonen færdig.