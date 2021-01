Håndbold-VM er skudt i gang med Egypten-sejr

Optakten til VM i herrehåndbold, der bliver afholdt i Egypten, er mildest talt foregået på coronaens præmisser, men onsdag blev der sat gang i turneringen med en sejr til værtsnationen på 35-19 over Chile.

Coronaudbrud har blandt andet betydet, at både USA og Tjekkiet måtte melde afbud blot et døgn forud for slutrundens første kamp på grund af massiv smitte i trupperne.