Haaland skyder gang i Bundesligaen med mål for Dortmund

Erling Braut Haaland var på pletten for Borussia Dortmund efter genstarten af Bundesligaen.

Den norske angriber scorede et enkelt mål for Dortmund, som vandt 4-0 hjemme over lokalrivalen Schalke 04.

Det var det første mål i lørdagens kampe i Bundesligaen, og det var måske ikke så overraskende, at det blev sat ind af netop Haaland.