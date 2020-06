Haaland sikrer Dortmund andenplads med sejr i topkamp

Det blev en kendsgerning, da Dortmund i næstsidste spillerunde vandt topopgøret på udebane med 2-0 over nummer tre, RB Leipzig, på to mål af Erling Haaland.

Leipzig kunne med en sejr ellers overhale Dortmund, men med nederlaget er Leipzig i stedet seks point efter nu.

Der kunne været tale om et danskerbrag, men Yussuf Poulsen og Thomas Delaney sad over med skader for henholdsvis Leipzig og Dortmund.

Dortmunds fortjente sejr blev grundlagt efter en halv time, da holdets unge norske angrebskomet, Erling Haaland, afsluttede et velpoleret angreb.

I begyndelsen af anden halvleg burde Dortmund have udbygget føringen. Først misbrugte Mateu Morey en stor chance, og kort efter ramte Haaland træværket.

Først i overtiden fordoblede Haaland føringen, da han nærmest gled bolden over stregen efter et kontraangreb.

Allerede for fire dage siden sikre Bayern sig mesterskabet for ottende sæson i træk, og den suveræne klub fulgte op på triumfen ved at vinde sæsonens sidste hjemmekamp med 3-1 over Freiburg.

Robert Lewandowski scorede to gange og cementerede sin førsteplads på topscorerlisten. Han er nu oppe på 33 mål, mens den nærmeste forfølger, Leipzigs Timo Werner, er noteret for 26 træffere.

Lidt længere nede i tabellen kæmper Hoffenheim for en plads i Europa League i næste sæson, og ambitionen fik ny næring med hjemmesejren på 4-0 over Union Berlin.

Robert Skov lavede et fornemt forarbejde til det første mål, da hans indlæg fra venstre førte til, at Ihlas Bebou kunne bringe Hoffenheim foran 1-0 efter ti minutter.

I bunden har Werder Bremen ikke længere sin skæbne i egne hænder. På udebane tabte traditionsklubben med 1-3 til Mainz.

Werder ligger næstsidst med 28 point bag Düsseldorf, der har 30 point efter 1-1 hjemme mod Augsburg.

Holdet, der slutter sidst af Werder og Düsseldorf, rykker direkte ned, mens holdet på tredjesidstepladsen får en playoffkamp mod nummer tre fra 2. Bundesliga. Paderborn er allerede rykket ned.