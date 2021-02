Haaland redder kriseramte Dortmund fra nyt flop

Kun en sen scoring af Erling Haaland reddede Dortmund fra den store fiasko mod en modstander, der heller ikke er alt for godt kørende.

Dortmund har kun vundet én af de seneste seks kampe, og fyringen af træner Lucien Favre kort før jul har foreløbig ikke haft nogen positiv effekt.

Det ene point giver ikke megen fremdrift i jagten på Champions League-fodbold i næste sæson, hvilket nærmest er en nødvendighed i en klub med Dortmunds enorme budget.

Klubben er tre point efter Leverkusen, der lige nu sidder på fjerdepladsen og dermed den sidste billet til den lukrative turnering.

Dortmund fik ellers en fin start mod Hoffenheim og kom foran på Jadon Sanchos scoring midt i første halvleg.

Men Munas Dabbur udlignede kort efter, og kort inde i anden halvleg bragte Ihlas Bebou gæsterne foran 2-1.

Danske Thomas Delaney blev taget ud efter en times spil, og Dortmund så ud til at være på vej mod et regulært flop.

Men ni minutter før tid udlignede Haaland efter en foræring fra Hoffenheim-forsvaret.

Det reddede lidt af æren for hjemmeholdet, og gæsterne virkede også til at være tilfredse med det ene point. I slutfasen fik Robert Skov comeback for Hoffenheim efter at have været ude siden 2. januar.

Hos nedrykningstruede Mainz fortsætter opturen under den nye danske træner Bo Svensson.

Holdet var ellers bagud 0-2 på udebane mod Leverkusen frem til 89. minut. Men to sene scoringer sikrede endnu en succesoplevelse i bundstriden.