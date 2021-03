Haaland om måltørke på landsholdet: Jeg må blive bedre

Nul mål i tre kampe er således det kedeligt facit for den 20-årige angrebsstjerne, selv om han i flere af kampene har vadet i chancer.

Han er vant til at hamre mål ind for sjov i den tyske Bundesliga, men i Norges seneste tre VM-kvalifikationskampe har Erling Haaland været ukarakteristisk uskarp.

Og det er ikke godt nok, Det siger Haaland selv til norsk TV 2 efter Norges 1-0-sejr over Montenegro tirsdag aften.

- Jeg er nødt til at hæve niveauet. Det er bare at kigge ind i sig selv og se, hvad jeg kan gøre bedre for landsholdet og så møde motiveret op til næste samling.

- Men det var i det mindste en lettelse at vinde, siger han.

Haaland har siden landsholdsdebuten i 2019 scoret seks mål i ti kampe for Norge.

De seneste fire landskampe er han dog gået fra banen uden at score, hvilket ifølge nyhedsbureauet NTB er angriberens hidtil længstvarende måltørke for landsholdet.

- Mit spil må flere niveauer op, og jeg må gribe chancerne. Jeg må blive bedre, siger den 20-årige Dortmund-spiller selvkritisk.

I tirsdagens opgør var det den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth, der løb med matchvinderrollen.

Resultatet betyder, at Norge har seks point efter de første tre kampe i VM-kvalifikationens gruppe G. Puljen føres af Tyrkiet med syv point.