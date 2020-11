Haaland-målshow hjælper Dortmund til storsejr

Erling Haaland viste lørdag aften, hvorfor han tidligere på dagen var blevet kåret som Europas bedste fodboldspiller under 21 år.

Golden Boy-prisvinderen viste således igen prøver på sit enorme talent for at lave mål, da han med fire scoringer - herunder et hattrick på et kvarter i starten af anden halvleg - hjalp Borussia Dortmund til sejr mod Hertha Berlin i Bundesligaen. Hovedstadsklubben blev slået 5-2.