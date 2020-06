Haaland holder liv i Dortmunds titeldrøm med sen scoring

Det norske stortalent Erling Haaland reddede lørdag Dortmund fra et skuffende pointtab, da han dybt i overtiden scorede til 1-0 i en snæver sejr over Düsseldorf i den bedste tyske fodboldrække.

Sejren betyder, at Dortmund har 66 point på andenpladsen, mens Bayern München har 70 point på førstepladsen. Senere lørdag har Bayern chancen for at udbygge føringen forud for de sidste tre spillerunder.