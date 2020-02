Haaland efter nyt målshow: Ikke gået op for mig endnu

Den ustoppelige norske komet Erling Braut Haaland blev igen den store helt for Dortmund, da han med to scoringer hjalp holdet til en 2-1-sejr over Paris Saint-Germain i Champions League.

- Der er ikke så meget at sige. Det er ikke helt gået op for mig endnu, så det er vanskeligt at sætte ord på, men det var virkeligt fedt, siger Haaland til Viasat ifølge det norske nyhedsbureau NTB efter tirsdagens kamp.

Her bragte han først Dortmund på 1-0, inden han med cirka et kvarter tilbage med et drøn af en afslutning blev matchvinder med sin scoring til 2-1.

- Jeg tænkte bare på at hamre til. Jeg hamrede den i mål, så det var fedt, siger han om sit sejrsmål.

Haaland mener dog stadig, at han kan forbedre sig, ligesom han ikke er klar til at drømme om en plads i kvartfinalen.

- Jeg bliver nødt til at spille bedre på dette niveau. Jeg bliver nødt til at arbejde hårdt for at forbedre mig. Det her er et farligt resultat, fordi Paris er et virkelig stærkt hold, der stadig kan gå videre, siger Haaland til uefa.com.

PSG-træner Thomas Tuchel, der tidligere har stået i spidsen for Dortmund, roste nordmanden efter nederlaget.

- Han er meget fysisk, han er hurtig og altid på vej mod mål. Jeg synes, at vi forsvarede ham godt det meste af tiden, siger Tuchel på uefa.com.

Med sine mål tirsdag blev Erling Haaland den første nogensinde til at score for to forskellige hold i Champions League i den samme sæson.

Han er nu oppe på ti mål i prestigefyldte turnering og er dermed delt topscorer sammen med Bayern Münchens Robert Lewandowski.

Dortmund og Paris Saint-Germain mødes i returopgøret i den franske hovedstad 11. marts.