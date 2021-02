Håbet om det fine selskab svinder i FCN og lever i OB

FC Nordsjællands drøm om at komme i top-6 led søndag endnu et stort knæk, da det blev til et 0-2-nederlag hjemme mod OB.

FCN har syv kampe tilbage i grundspillet og otte point op til sjettepladsen, hvorfor Farum-klubben er i stor fare for at misse mesterskabsspillet for første gang.

- Vi skal til at vinde nogle fodboldkampe, men det er knapt så realistisk med top-6. Så længe noget er matematisk muligt, vil man altid jagte det.

- Men vi skal også kigge på, hvad der er realistisk, og her vil jeg formulere det sådan, at det ikke er så realistisk, fordi vi ikke selv kan afgøre det, siger cheftræner Flemming Pedersen.

FCN har blot 16 point for 15 kampe, så der skal fart på, hvis top-6 skal blive en realitet.

- Jeg har hele tiden troet på, at det kræver 32 point i år, men det kan godt blive 33 eller 34, hvis de øverste hold bliver ved med at tage så mange point, som de har gjort indtil videre, spår Flemming Pedersen.

Noget mere optimisme er der hos OB, som står noteret for 19 point.

Mikkel Hyllegaard afgjorde kampen mod FCN til 2-0, og den unge målscorer tror fuldt og fast på, at fynboerne kan snige sig med i det fine selskab.

- Top-6 er vores målsætning, og at kunne holde liv i den giver noget ekstra motivation til hele truppen. Vi skal bare ud og vise, hvad vi står for. Vi går efter det og tror stadig på det, selv om det spidser til, siger han.

OB-træner Jakob Michelsen tøver en smule mere, når han skal vurdere chancerne for top-6.

- De er lidt bedre end før forårssæsonen, og i onsdags var de lidt dårligere, siger han med henvisning til 0-1-nederlaget mod Lyngby i forårspremieren.

- Man skal passe på med at lave for store konklusioner efter hver runde, for det handler om én kamp ad gangen.

- Det her var et godt skridt i forhold til at komme længere op i tabellen, for vi spillede en flot, moden og taktisk yderst veludført kamp, og det er det, vi koncentrerer os om, lyder det fra Michelsen.

Mens FC Nordsjælland har været med i alle de fire foregående mesterskabsspil i Superligaen, har OB blot deltaget i et enkelt.