Håbet om Europa lever: OB sender Randers på sommerferie

Efter et nederlag på 1-2 i Randers sidste weekend var OB tvunget til en sejr, og på hjemmebane løste det fynske mandskab opgaven og vandt 2-0.

Der venter nu to kampe mod AC Horsens for OB, mens sæsonen er slut for Randers.

Kampen startede i et højt tempo med stor intensitet i duellerne, og begge hold ville frem på banen for at skabe en tidlig scoring.

Flere gange var der også optræk til mål, men det var først, da der var faldet lidt mere ro på kampen, at bolden røg i netmaskerne.

Efter en periode med Randers i boldbesiddelse fik OB tilkæmpet sig et hjørnespark, hvor Max Fenger nåede højest tæt under mål.

Den unge OB-angribers hovedstød blev kraftfuldt headet ind over hovedet på Patrik Carlgren i Randers-målet.

Scoringen fik tempoet til at dale yderligere, og intensiteten var nærmest forsvundet, mens solen bagte nedover banen.

Efter pausen var Randers tvunget frem på banen, og det udnyttede OB efter 61 minutter, da Max Fenger efter et veludført kontraangreb for anden gang headede bolden i mål.

Selv om Randers var presset til at finde en scoring for at tvinge kampen ud i forlænget spilletid, lykkedes det hjemmeholdet at holde de sortblusede Randers-spillere langt væk fra reelle målchancer.

Til sidst fik OB også friske kræfter på banen i forsøget på at køre sejren i land, da både Mads Frøkjær og Max Fenger blev skiftet ud til stående klapsalver.

OB skal nu møde AC Horsens over to opgør om retten til at møde nummer tre fra mesterskabsslutspillet i en afgørende kamp om en Europa League-plads.