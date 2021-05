HSV fyrer endnu en træner og hiver gammel kending frem

Endnu en cheftræner siger farvel til HSV, der lige nu er i fare for at misse oprykning til Bundesligaen.

Siden Hamburger SV i sommeren 2018 rykkede ud af Bundesligaen, har klubben forgæves forsøgt at vende tilbage til det gode selskab.

Nu er missionen ved at gå galt igen i denne sæson, og det får konsekvenser.

HSV valgte mandag at fyre cheftræner Daniel Thioune efter en skuffende stime af resultater i den næstbedste tyske fodboldrække.

HSV har i stedet ansat Horst Hrubesch som midlertidig træner i resten af denne sæson. 70-årige Hrubesch har siden 2020 været direktør for klubbens ungdomsafdeling.

Hrubesch, som skal lede holdet i sæsonens tre sidste ligakampe, spillede for HSV fra 1978 til 1983.

HSV, der har ikke har vundet i de seneste fem ligakampe, er i fare for ikke at rykke op i Bundesligaen for tredje år i træk.

I løbet af tiden i den næstbedste række har HSV sagt farvel til fire cheftrænere, og Daniel Thioune blev den seneste i rækken.

Tidligere har trænerne Christian Titz, Hannes Wolf og Dieter Hecking forsøgt at genrejse HSV uden succes.

Lige nu er HSV placeret på tredjepladsen i 2. Bundesliga med 52 point efter 31 kampe. Det rækker til playoffkampe mod nummer tredjesidst i Bundesligaen.

Problemet for HSV er, at Holstein Kiel kan komme buldrende bagfra. Kiel har 50 point på fjerdepladsen, men holdet har spillet tre kampe færre end HSV.

HSV sagde i 2018 farvel til Bundesligaen som det eneste hold, der havde spillet i ligaen, siden den opstod i 1963. Det blev til 55 sæsoner i Bundesligaen for HSV.