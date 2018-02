HC Midtjylland skærer flere fra i overlevelseskamp

Om der er tophåndbold i HC Midtjylland i næste sæson er stadig uvist, men bestyrelsesformand og pengemand Thomas Hintze har taget endnu et skridt i forsøget på at holde klubben i live sæsonen ud.

- Med øjeblikkelig virkning er Lars Eggen Rismark, Eivind Tangen og Espen Lie Hansen blevet afhandlet, og indgår derfor ikke i HC Midtjyllands spillertrup fremadrettet, lyder det i en pressemeddelelse fra Thomas Hintze.

Skjern meldte få minutter senere ud, at Eivind Tangen fortsætter i topklubben.

- Vi er glade for, at det er lykkedes os at finde en løsning med HC Midtjylland, der gør det muligt for Eivind Tangen at tiltræde med det samme, siger Skjerns bestyrelsesformand, Carsten Thygesen, i en pressemeddelelse.

Espen Lie Hansen fortsætter i franske Nantes.

HC Midtjylland-formanden takker rivalerne for ikke bare at gå på rov. Skjern og Aarhus får ros og tak for støtte i kampen for overlevelse.

En kamp, der ikke er gået helt, som Thomas Hintze havde håbet.

- De seneste måneders arbejde har desværre ikke ført til, at mit ejerskab har kunnet skifte hænder. Der er pågået et seriøst stykke arbejde, hvor hver en sten er blevet vendt.

- Jeg vil gerne takke alle, som de seneste måneder har vist interesse for HC Midtjylland, og håber inderligt, at vi sammen kan nå i mål til i første omgang 30. juni 2018, og at der derefter kan findes en løsning, således HC Midtjylland i en eller anden form kan drives videre.

Flere spillere er på det seneste stoppet i klubben for at spare penge. Også sportschef Morten Secher er stoppet.

Klubben ligger aktuelt nummer 11 i 888 Ligaen. Der er kun to point ned til nedrykningspladserne.