HC Midtjylland siger farvel til duo og køber mere tid

Yderligere to spillere forlader HC Midtjylland for at skaffe de nødvendige midler i resten af denne sæson.

Med afgangen af de to spillere er HC Midtjyllands drift sikret frem til 30. juni 2018.

- I forbindelse med at sikre klubbens eksistens frem til slutningen af sæsonen har vi været nødsaget til at foretage endnu en ændring.

- Derfor skal vi i dag sige endnu et farvel - denne gang til Rasmus Carlsen og Jonas Samuelsson, der forlader klubben med omgående virkning.

- Vi har været utrolig glade for jeres indsats og tid her i klubben. God vind fremover til jer begge, skriver klubben på sin Facebook-side.

Resten af sæsonen bliver spillet færdig med den resterende spillertrup suppleret med spillere fra HC Midtjyllands 2. divisionshold og U18-spillere fra HFH og Ikast Håndbold.

- De næste måneders arbejde må vise, om der findes mulighed for, at HC Midtjylland fortsætter efter 30.06.2018 og i givet fald i hvilken form og på hvilket niveau, skriver klubben.

I sidste uge sagde HC Midtjylland farvel til tre løntunge spillere - Lars Eggen Rismark, Eivind Tangen og Espen Lie Hansen - for at komme et skridt nærmere økonomisk redning.

Derudover er Morten Slundt blevet udlejet. Samlet sparede klubben op mod en million kroner på de afgange.

De sidste kroner for at sikre driften frem til juni er tirsdag fundet ved at skille sig af med yderligere to spillere.