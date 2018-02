HC Midtjylland-chef: Det bliver svært at vinde en kamp

Gæsterne vandt hele 36-17, og nederlaget kom, efter at HCM senest tabte 15-33 ude til Århus Håndbold.

Sportschef i HC Midtjylland, Morten Secher, var tidligere en del af trænerstaben, men i øjeblikket bruger han al sin tid på det administrative i overlevelseskampen.

Han har ikke nogen stor tro på, at det er muligt for midtjyderne at vinde en håndboldkamp i ligaen i resten af sæsonen.

- Det bliver svært. Det er der slet ingen tvivl om. Man skal aldrig sige aldrig, men det bliver svært, siger Morten Secher.

HCM har ladet otte kontraktspillere forlade klubben i den seneste tid, fordi økonomien har presset klubben til det yderste.

Foreløbig er HCM reddet økonomien frem til 30. juni, men Morten Secher tror på, at klubben også eksisterer efter 1. juli.

- Jeg tror på, at klubben findes i en eller anden form. Jeg synes, at processen den seneste måned også har vist, at der er stor opbakning, siger sportschefen.

Holdet består i øjeblikket af seks U18-spillere, tre spillere fra klubbens hold i 2. division samt af de få tilbageværende kontraktspillere.

Morten Secher nævner, at det lokale sportscollege samt moderklubben Herning Håndbold begge har udvist interesse for, at der forbliver et lokalt udviklingsprojekt med unge og lokale spillere.

- Vi spiller i hvert fald indtil 30. juni, hvor den nye kontraktperiode går i gang. Så skal der findes ud af, om der er et grundlag for at drive det videre.

- Vi skal finde ud af, hvordan sponsoropbakningen ser ud i det nuværende setup, men også om der er mulighed for, at vores moderklubber vil tage over, eller om der er andre folk, der byder ind og vil drive det fremadrettet, siger Morten Secher.

Uden den store udsigt til sejre i resten af denne sæson, så ligner det lidt af en udfordring i det daglige for trænerstaben.

- Vi går ikke med hovederne dukket. Det mest fantastiske er, at lige nu står der 20 spillere, som rigtig gerne vil. Dem, der gik på banen i dag, vidste godt, at det kunne blive et stort nederlag.

- Men de gik på banen med tro på, at det nok skal gå, vel vidende at man taber, siger sportschefen.