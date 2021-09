HB Køges satsning rækker ud efter CL-penge

Præmiepengene i kvindernes Champions League er firedoblet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til samlet set 178 millioner kroner i år.

Til sammenligning svarer beløbet dog kun til, hvad en enkelt herreklub sådan cirka tjener på at deltage i gruppespillet i Champions League.

16 kvindehold i CL-gruppespillet skal dele pengene, og en fjerdedel er solidaritetspenge, som går til holdene i de bedste rækker hos Uefas medlemslande.

HB Køge-direktør Per Rud anerkender, at der er plads til forbedringer økonomisk. Men han tager glædeligt imod de tre millioner kroner, der venter ved at komme i gruppespillet.

- Det giver os nogle yderligere muligheder. Det er penge, vi ikke havde regnet med. Det er en kæmpe indsprøjtning for alle klubber.

- Det er noget, der gør, at flere herreklubber vil kigge ind i det her. Der er nogle penge at række ud efter nu, som der ikke har været før, siger Per Rud.

HB Køge vil kunne konsolidere sin position i dansk fodbold foran rivaler som Brøndby og Fortuna Hjørring.

- Ja, det tror jeg. Men jeg vil være ærlig at sige, at det ville vi gøre alligevel, lyder det kækt fra direktøren.

Projektet i HB Køge er hjulpet godt på vej af de amerikanske ejere fra sportsbrandet Capelli Sport, som ikke har planer om et hurtigt overskud.

- Det projekt, vi har basket op, er ikke et projekt, vi tjener penge på. Vi og vores amerikanske ejere, Capelli Sport, har investeret en masse midler i det her.

- Vi lagde en femårsplan for, hvordan vi ville komme til at tjene penge på det, når vi sælger spillere til klubber i Europa og så videre.

- At der kommer et voldsomt plus på bogen efter i år, hvis vi kan lykkes med det onsdag, vil være en fuldstændig fantastisk historie, siger Per Rud.

Han understreger, at HB Køge er et sundt projekt med mange lokale sponsorer og tilskuere til kampene.

- Vi havde aldrig troet, at vi skulle blive mestre det første år, vi for alvor var med. Så vi er på alle måder foran vores planer, påpeger han.

Derfor er Uefas præmiepenge heller ikke altafgørende.

- Det vil være godt med sådan en økonomisk indsprøjtning, men det er ikke noget, vi har budgetteret med.

- Vi arbejder med fuldtidsmodeller, hvor spillerne træner om formiddagen. Det er et særsyn i dansk kvindefodbold. På den måde gør vi noget, som andre ikke har gjort, siger Per Rud.

Han er blevet positivt overrasket over opbakningen i lokalområdet.

- Timingen har været helt perfekt for vores projekt. Men der har også været meget medvind på cykelstien. Vi fik amerikansk ejer, som havde adgang til nogle spillere, vi ikke selv kunne hente.

- Det er en spændende rejse at være med på, og vi har været heldige og dygtige at time det rigtigt med vores indtog i dansk fodbold, mener Per Rud.

HB Køges kamp mod Sparta Prag spilles onsdag klokken 18.