HB Køge-træner før CL-debut: Er vi tæt på eller langt fra?

På mandagens pressemøde fornemmede man hos sydsjællænderne en ydmyghed over at være med i det fornemme selskab og samtidig en spænding over, hvor holdet står sammenlignet med de bedste klubhold.

- Vi kommer for at samle al den erfaring, vi kan få på den europæiske scene, men vi glæder os samtidig til at se, hvor vi står henne i forhold til de modstandere, indleder HB Køge-træner Søren Randa-Boldt.

- Er vi tæt på dem, eller er vi langt fra? Det ved vi faktisk ikke, siger han.

Træneren finder optimisme i, at klubben banede sig vej til gruppespillet ved at vinde med sammenlagt 3-0 over tjekkiske Sparta Prag, der i sidste sæson tabte til Paris Saint-Germain i ottendedelsfinalen.

- Vi slog Sparta Prag to gange. Det var nok ikke alle, der havde forventet det. Derfor går vi ind til Champions League med stor spænding, lyder det fra Randa-Boldt.

Også den irsk-amerikanske angriber Kyra Carusa, der inden sæsonen blev udpeget som ny anfører, har tiltro til, at HB Køge kan gøre ondt på nogle af de kommende modstandere, selv om de er fra øverste hylde.

- Vi er debutanter i Champions League og er meget ydmyge over at være her. Vi har stor respekt for modstanderne, og vi forventer, at det bliver meget svære opgaver, men det føler vi også, at vi er klar til.

- Man skal ikke undervurdere os. Vi har mange facetter i vores spil og kan spille på flere forskellige måder.

- Vi har intensitet i spillet og er gode til at kontrollere kampe. Så vi kommer også for at lave resultater i gruppen, understreger Kyra Carusa.

HB Køge kommer da også til Tyskland med stor selvtillid. Sæsonens første ti kampe har således udmøntet sig i ni sejre og en uafgjort kamp.

Holdet har lagt sig komfortabelt i spidsen for den danske liga i sæsonen efter klubbens første mesterskab på kvindesiden.

I den seneste kamp lørdag blev den nærmeste konkurrent, Fortuna Hjørring, slået med hele 4-0.

- Vi spillede godt og kontrollerede kampen. Det giver stor selvtillid, siger Kyra Carusa.

- Mod Hoffenheim skal vi også forsøge at kontrollere så meget som muligt. Vi skal komme ud på samme måde som til alle andre kampe med en hårdhed og mentalitet, som er anderledes, end den modstanderne plejer at møde.

Der er kickoff på Dietmar Hopp Stadion klokken 18.45.