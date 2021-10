HB Køge taber ærefuldt til Barcelona efter flot start

HB Køge leverede en fornem præstation på hjemmebane mod FC Barcelona torsdag aften, men i den sidste ende måtte det danske mesterhold erkende et nederlag på 0-2.

Med det ventede nederlag er HB Køge stadig uden point i gruppe C efter to runder, mens Barcelona er i spidsen med seks point.

Inden kampen blev FC Barcelona regnet som så stor favorit mod HB Køge, at nogle bookmakere ikke udbød odds på Barcelona. Andre betalte 101 kroner i eventuel gevinst for en satset hundredkrone.

Den oddsvurdering var dog ikke til at se på spillet i indledningen. Således var HB Køge bedst i det første kvarter, hvor hjemmeholdet havde to store chancer til at bringe sig overraskende foran.

HB Køge var tæt på at chokstarte allerede efter et halvt minut. Cecilie Fløe Nielsen brød uimodståeligt til baglinjen i venstre side og sendte bolden ind foran mål, hvor anfører Krya Carusa måtte se sin afslutning reddet af målmandens refleksredning på stregen.

Efter et lille kvarter var Køge igen tæt på føring. I et kvikt kontraangreb havde Barcelonas målmand afværget i første omgang, men bolden havnede uden for feltet, hvor Kelly Fitzgerald sendte bolden mod det tomme mål, men en forsvarer kastede sig og fik reddet forsøget.

I den anden ende begyndte Barcelona at sætte sig mere på spillet og havde stor overvægt i boldbesiddelse, men storholdet havde svært ved at spille sig frem til de helt åbne chancer, og Køge forsvarede sig klogt.

Efter pausen blev det danske mesterhold trykket endnu mere i bund, og Barcelona afsluttede ivrigt, men stadig uden den store snert.

Men efter 62 minutter gik den ikke længere for HB Køge. I et gennemspillet angreb sendte hollænderen Lieke Martens bolden ind foran mål, hvor svenske Fridolina Rolfo scorede til 1-0.

Køge havde ikke længere noget at byde på offensivt, og i den sidste halve time blev det blot en heroisk kamp for at begrænse nederlaget.

Det lykkedes godt, og efter flere store redninger af keeper Kaylan Marckese lignede det 0-1, men i sidste tillægsminut blev Barcelona tilkendt et straffespark, som Jennifer Hermoso udnyttede.