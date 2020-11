HB Køge stjal sejr på Amager

De jublede, grinede og smilede og troede næsten ikke, det var sandt, men den er god nok: HB Køge tog søndag eftermiddag til Amager og lykkedes via snilde, dygtighed og medgang med at tage sejren på 1-0 med hjem.

Dertil kommer tre særdeles vigtige point, og det efter en kamp, hvor HB Køge ville være tilfredse med at tage det ene.

HB Køge var sjældne gæster i Fremads felt, men i en sidste offensiv lykkedes det ni minutter før tid for holdet at liste bolden i mål.

Liam Jorden sendte et indlæg i feltet, som Martin Koch var ved at score på med hovedet, men tæt under mål ved fjerneste stolpe prikkede Jubril Adedeji bolden det sidste stykke ind for at være sikker. 0-1.

I slutminutterne fik Fremad Amager intet ud af presset, og deres spillere måtte konstatere, at stor boldbesiddelse og en del chancer ikke er lig med sejre.